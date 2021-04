Chirurg verrast door steun voor petitie tegen 538 Oranjedag

Rogier Crolla, de chirurg die de petitie opzette om het evenement 538 Oranjedag in Breda te stoppen, is verrast door de enorme steun voor de petitie. Dat laat een woordvoerster van het Amphia Ziekenhuis weten.

De petitie van Crolla is op persoonlijke titel, maar het ziekenhuis onderschrijft zijn oproep wel. Het Amphia stuurde eerder zelf al een brief aan de gemeente, waarin het de zorgen over de komst van het feest uitte vanwege de hoge druk op de zorg.

De petitie komt van chirurg Rogier Crolla en zijn medewerkers, die namens "verontruste zorgverleners, patiënten op de steeds langer wordende wachtlijsten, hun naasten en anderen" stellen dat "dit ondoordachte pseudo-experiment" moet worden afgeblazen. Tegen 14.30 uur was de petitie al ruim 161.000 keer ondertekend.

Maandagavond komt de Bredase gemeenteraad bijeen voor een extra vergadering waarin burgemeester Paul Depla tekst en uitleg moet geven over het toelaten van 538 Oranjedag.