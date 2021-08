OM gaat Lil’ Kleine vervolgen voor mishandeling

Het Openbaar Ministerie gaat rapper Lil' Kleine vervolgen vanwege mishandeling. Niet van zijn partner Jaimie Vaes (al zijn er sterke aanwijzingen dat hij haar ook slaat), maar vanwege gewelddadig gedrag in een club.

Jorik Scholten, zoals de 26-jarige artiest eigenlijk heet, zou een man in de nacht van 6 op 7 december 2019 hebben mishandeld in club Olivia op het Rembrandtplein in Amsterdam. Later werd duidelijk dat er nog twee verdachten betrokken waren. Het 28-jarige slachtoffer deed aangifte.

Lil' Kleine heeft in mei in een Spaanse cel doorgebracht. Zijn vriendin Jaimie Vaes had aangifte tegen hem gedaan, omdat ze in de nacht van zaterdag op zondag op Ibiza door hem zou zijn geslagen.