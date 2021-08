Caroline uit B&B Vol liefde verkoopt Bed and Breakfast

Caroline leek afgelopen seizoen van B&B Vol liefde aan het begin te staan van een Oostenrijks liefdessprookje samen met Eric. Maar niet alleen bleek de klik er toch niet te zijn, Caroline verkocht ook haar prachtige B&B.

Ze vertelt aan de Telegraaf eerst waarom het met de liefde niet is gelukt: “Eric is echt een fijne vent, waar ik ontzettend mee kan lachen. Hij is lief, maar uiteindelijk niet de persoon die mij gelukkig maakt. (…) Toen we elkaar weer zagen, zonder camera, merkte ik dat er geen chemie was.”

Maar tegelijkertijd nam ze ook afscheid van haar B&B. “Ik heb Lodge Rose’s Heart moeten verkopen”, vertelt Caroline. “Voor velen zal het een grote verrassing zijn. En voor mij eigenlijk ook, want het was helemaal niet mijn bedoeling om nu al weg te gaan uit Oostenrijk.”

De coronacrisis liet echter zijn sporen na. Caroline kreeg geen compensatie van de overheid terwijl haar vaste lasten doorliepen. En toen kreeg ze een aanbod dat ze niet kon laten lopen. “Ik heb een paar slapeloze nachten gehad van ellende.”

Caroline keert terug naar Amsterdam waar ze een opleiding tot vastgoedstylist gaat volgen.