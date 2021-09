Katja Schuurman: Mijn dochter haat het als ik over seks praat

Katja Schuurman heeft het hart op de tong, ook als het om haar seksleven gaat. Niet iedereen om haar heen is daar even blij mee, vertelt ze in Smokey Sessions, de YouTube-show van mannenblad FHM.

Haar dochter haat het als ze over seks in de media praat. "En dat snap ik ook. Mijn vader en nog wat andere mensen haten dat overigens ook. Dus ik probeer het zo min mogelijk te doen. Ik ben gewoon heel open en ik geneer me eigenlijk voor heel weinig.”

Ze noemt het dan ook haar eigen schuld dat het zo vaak over haar seksleven gaat. "Op een gegeven moment heb ik een hele mooie bloemlezing samengesteld met allerlei erotische gedichten en verhalen. Daar heb ik een voorwoord voor geschreven, dat ik zelf heel geestig vond. Daar was ik heel expliciet in. Ik was er niet vanuit gegaan dat hier telkens aan gememoreerd zou worden in interviews”, zegt Katja.

Ze vindt het nu dan ook flauw om helemaal niet meer in te gaan op haar liefdesleven. "Maar achteraf had ik het misschien helemaal niet moeten doen.”