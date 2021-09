Derde seizoen Netflix-serie Undercover vanaf 21 november te zien

Het derde seizoen van Undercover gaat vanaf 21 november van start op Netflix. Dat heeft de streamingdienst maandag bekendgemaakt. Acht weken lang verschijnt er iedere zondag een nieuwe aflevering.

In de nieuwe reeks van de Vlaams-Nederlandse serie komt Ferry weer op vrije voeten en ontdekt hij dat zijn plaats in de top van de xtc-wereld is ingenomen door een nieuwe bende, geleid door de Turkse echtelieden Serkan en Leyla Bulut. Ondertussen is Bob weg bij de politie en hangt hem zelfs een rechtszaak boven het hoofd. Dankzij een deal met de politie kan hij zijn leven weer op de rails krijgen, maar dan komt hij Ferry tegen die nog een appeltje met hem te schillen heeft.

Serkan en Leyla Bulut worden gespeeld door de Nederlandse actrice Nazmiye Oral en de Duitse acteur Murat Seven. Zij zijn toegevoegd aan de cast. Oudgedienden Tom Waes, Frank Lammers en Elise Schaap maken opnieuw hun opwachting als respectievelijk Bob, Ferry Bouman en Daniëlle. Verder spelen ook onder anderen Jeroen Van der Ven, Celest Henri Cornelis, Wouter Hendrickx, Yannick van de Velde, Gökhan Girginol en Gökhan Kizilbuga mee.