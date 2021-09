Advocaat Britney Spears: vader Jamie is alcoholist en gokverslaafd

Mathew Rosengart, de advocaat van Britney Spears, slijpt de messen als het gaat om het curatorschap van Jamie Spears. Rosengart neemt geen blad voor de mond en noemt vader Spears in nieuwe juridische documenten 'een overduidelijke alcoholist en een gokverslaafde'. Dit meldt TMZ.

Dit zei Rosengart naar aanleiding van de documenten die Jamie op zijn beurt heeft ingediend, om bezwaar te maken tegen de door Rosengart voorgestelde eventuele nieuwe curator. Deze persoon, John Zabel, is volgens Rosengart 'een man met een onberispelijke staat van dienst, die zeer goed is in het financieel begeleiden van mensen'. De advocaat wil alle financiën weghalen bij Jamie en deze bij Zabel onderbrengen, uiteraard met toestemming van Britney.

Volgens Rosengart heeft Spears geen enkel recht van spreken, omdat hij zonder enige financiële achtergrond en kennis het miljoenenimperium van zijn dochter ging bestieren en dat niet op wilde geven toen hij eenmaal aan het grote geld geroken had. Daarbij zou er ook een aanklacht wegens huiselijk geweld tegen Spears lopen, waardoor zijn aanklacht volgens Britneys advocaat nog ongeloofwaardiger wordt.

Jamie zou er ook voor gezorgd hebben dat Britney het medicijn lithium kreeg toegediend, waardoor ze niet meer voor reden vatbaar was. Daarbij zou hij ook geluidsopnameapparatuur in de slaapkamer van zijn dochter geplaatst hebben en kon haar 'security' meekijken met alles wat ze op haar telefoon deed.