Adele vertelt over afvallen en over haar angsten

Het zal je niet zijn ontgaan: Adele is terug. Met nieuwe muziek en dus ook met interviews. Aan de Engelse Vogue vertelt ze uitgebreid over waarom en hoe ze is afgevallen. "Het ging me niet allereerst om afvallen. Het ging om mijn angst."

"Ik had verschrikkelijke angst", vertelde ze aan de Britse Vogue. Om van die angst af te komen is ze gaan sporten. En dat hielp. En om beter te kunnen sporten wilde ze minder zwaar worden.

"Ik realiseerde me dat ik tijdens het sporten geen angst had. Het ging nooit over afvallen", zei ze in haar Vogue- interview. "Ik dacht: als ik mijn lichaam fysiek sterk kan maken, en ik kan dat voelen en zien, dan kan ik op een dag misschien mijn emoties en mijn geest fysiek sterk maken."

Adele richtte zich dus op het sporten, omdat ze afleiding zocht van haar angst. "Het had breien kunnen zijn, maar dat was het niet". Ze traint twee of drie keer per dag. "Ik doe mijn gewichten in de ochtend, dan ga ik wandelen of ik boks in de middag, en doe ik 's avonds mijn cardio. En ik heb hulp van trainers." (En ja, ze weet dat de meeste mensen niet de tijd of het geld hebben voor zo'n aanpak: "Het is voor veel mensen niet haalbaar", geeft ze toe.)

Ze viel meer dan 40 kilo af. Daar deed ze 2 jaar over.

Naast haar training heeft Adele geen dieet gevolgd. "Ik eet hooguit meer dan vroeger omdat ik zo hard train," zei ze.

"Mensen praten al twaalf jaar over mijn lichaam. Ze praatten er vroeger over voordat ik afviel. Maar ja, wat dan ook, het maakt me niet uit. Ik ben nog steeds dezelfde persoon."

In haar interview sprak de zangeres ook over haar break-up met haar ex-man Simon. De twee kondigden in april 2019 aan dat ze uit elkaar waren. Vijf maanden later diende Adele de scheidingspapieren in. “Toen ik 30 werd, viel mijn leven zonder waarschuwing uit elkaar. Het was gewoon niet meer de juiste keuze voor mij. Ik wilde niet eindigen zoals vele andere mensen die ik kende.” Diep ongelukkig was Adele niet, maar als ze zichzelf niet op de eerste plaats had gezet, zou ze dat geworden zijn. “Maar verder is er niets slechts gebeurd tussen ons of zo.”

Hoewel de Britse zangeres voor haar geluk gekozen heeft, voelde ze zich wel slecht over de scheiding. “Ik schaamde mij gewoon kapot. Als vrouw krijgen we overal te zien dat we moeten blijven proberen. Kijk bijvoorbeeld maar naar films. Op dat moment brak mijn hart in duizend stukken, maar als ik nu terugblik op deze periode dan vind ik het zelfs interessant.”