Bridget Maasland en vriend uit elkaar: “Begreep dat ik niet de enige was”

Bridget Maasland (46), de ex van André Hazes (en vele anderen), en vastgoedconsultant Christian P. Henry (30) zijn na enkele maanden daten inderdaad uit elkaar. De RTL-presentatrice trok de conclusie dat hij geen ‘relatiemateriaal’ is. Er waren meer vrouwen in het leven van de vastgoedboy.

“Wij waren aan het daten en toen kwamen we erachter dat we dat toch maar niet meer moesten doen”, zegt ze tegen Grazia. Er gingen al een tijdje geruchten over een breuk, vlak nadat bekend was geworden dat de man Bridgets ouders had ontmoet. “We hadden het erg leuk samen, maar hij was voor mij geen relatiemateriaal”, zegt ze nu.

“Ik begreep dat ik niet de enige was”, voegt ze volgens RTL Boulevard toe in het blad. “En dat hij vooral mijn werk interessant vond, en wie ik dan misschien ben in andermans ogen. Daar zit ik niet op te wachten.”

Bridget is op dit moment veel te druk voor een nieuwe liefde, zegt ze. “Aan de andere kant: als het je overkomt, dan laat je je daar ook niet door weerhouden.” Wat voor iemand ze dan zoekt? “Ik wil iemand die voor mij gaat, Bridget. De ware ik. Niet Bridget van de televisie.”