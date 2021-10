Matthijs van Nieuwkerk organiseert concert in de Ziggo Dome

Matthijs Gaat Door, de muzikale talkshow van Matthijs van Nieuwkerk, gaat volgend jaar de Ziggo Dome in. De presentator organiseert op 17 maart samen met zijn huisband Sven Hammond Big Band een concert met optredens van artiesten uit de drie seizoenen van het programma, zo maakte hij zaterdagavond bekend in Matthijs Gaat Door.

André van Duin en Typhoon zijn de eerste twee namen die zijn aangekondigd voor Matthijs Gaat Door In Concert. Andere artiesten die zullen optreden in de Amsterdamse concerthal worden later bekendgemaakt.

Tijdens de show komen bijzondere covers en nieuwe muzikale samenwerkingen voorbij. Van Nieuwkerk praat het concert aan elkaar. Kaartjes zijn al te koop.