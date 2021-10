Youp gaat voorstellingen spelen om rechtszaak tegen Sywert te betalen

Youp van 't Hek gaat benefietvoorstellingen spelen om de rechtszaak tegen Sywert van Lienden en zijn zakenpartners over hun omstreden mondkapjesdeal te bekostigen. Dat heeft advocaat Peter Plasman donderdag gemeld in het programma Jinek.

Plasman gaat aangifte doen tegen Sywert van Lienden en zijn kompanen. Hij doet dit namens mensen die zeggen te zijn opgelicht bij de deal waaraan CDA-coryfee en opiniemaker Van Lienden 9 miljoen euro aan heeft verdiend.

Youp van 't Hek ageert al maanden tegen Van Lienden. De voormalig CDA-adviseur weigert de zeker 9 miljoen die hij met de omstreden deal van ondeugdelijke kapjes heeft verdiend terug te geven. "Youp gaat in Carré spelen, en als dat niet genoeg is, gaat hij naar de Ziggo Dome of de Johan Cruijff Arena", aldus Plasman. "Hij zal elke keer op de zaak blijven terugkomen. Maar zijn verontwaardiging als burger is groter dan een onderwerp voor een column. Hij is boos dat dit kon en kan."

Heel veel brieven

De cabaretier liet recent al weten dat hij de afgelopen tijd "heel veel brieven" heeft gehad van mensen die hem oproepen om aandacht te blijven vragen voor de zaak. Van ‘t Hek haalde de afgelopen weken in talkshows, interviews en columns keihard uit naar Van Lienden. Ook is de cabaretier boos dat het CDA de praktijken van Sywert nog niet keihard heeft veroordeeld. De partij heeft wel een onderzoek aangekondigd.

Na veel onthullingen van media als de Volkskrant en Follow the Money erkende Van Lienden zijn fout. Maar hij ondernam verder nog geen actie om het geld terug te betalen. Plasman zei ook bij Jinek dat Van Lienden een rechtszaak kan voorkomen als hij het geld teruggeeft.