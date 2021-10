Het heeft vijf jaar geduurd, maar daar is hij dan: de nieuwe single van Adele, getiteld 'Easy on Me'. Het nummer verscheen vannacht om klokslag 00.00 uur Britse tijd online.

In de song zingt Adele (33) onder meer over haar scheiding. De videoclip begint in hetzelfde huis als haar vorige hit 'Hello'. Als ze het huis verlaat en in de auto stapt, start de song.

Er komt ook een nieuw album van de Britse hitzangeres. Dat verschijnt op 19 november.