Mick Jagger reageert op ‘bluescoverband’-grapje Paul McCartney

Mick Jagger heeft tijdens een concert van The Rolling Stones grappend uitgehaald naar Paul McCartney. De voormalige zanger van The Beatles zei eerder dat hij The Rolling Stones een "bluescoverband" vond.

"Paul McCartney is hier. Hij komt meespelen in onze bluescoverband", zei de 78-jarige Jagger tijdens een concert in Los Angeles. Onder anderen Megan Fox, Lady Gaga en Leonardo DiCaprio zaten in de zaal.

McCartney liet vorig jaar tijdens een interview ook al eens weten dat hij groter fan was van zijn eigen band dan van The Stones. "Er zijn veel verschillen tussen ons en ik houd van The Stones. Maar The Beatles waren beter", zei hij vorig jaar in een interview.