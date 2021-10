Meer dan miljoen mensen zien zinderende finale De Dansmarathon

De finale van De Dansmarathon is zaterdagavond door meer dan een miljoen mensen op televisie bekeken, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek (SKO). Het programma werd vanaf donderdagavond bijna onafgebroken live uitgezonden op SBS6 en beleefde zaterdagavond een zinderende apotheose. In het laatste uurtje van De Dansmarathon streden nog twintig van de honderd gestarte koppels om de hoofdprijs van 100.000 euro. Iets meer dan een miljoen televisiekijkers zagen hoe Tawatha en Jermaine uiteindelijk als winnaar uit de bus kwamen. Zij hadden van alle overgebleven dansparen in vijftig uur tijd de minste pauze genomen, slechts 35 minuten. Het uur voor de grote finale van het programma zaten volgens SKO al 597.000 mensen klaar voor de buis. Ook de registratie van het derde, vierde en vijfde uur voor het eindsignaal was met hun aantal kijkers goed voor een notering in de top 25 van best bekeken programma's van de dag. Het overgrote deel van het programma haalde die klassering niet. De laatste zestig minuten van de overlevingsstrijd op de dansvloer trokken gemiddeld slechts vijfduizend kijkers minder dan het RTL 4-programma Oh, wat een jaar!, dat het op twee na best bekeken programma van de dag was. De samenvattingen van de Eredivisie (ruim een miljoen kijkers) en het NOS Journaal van 20.00 uur (1,7 miljoen kijkers) werden op NPO 1 nog beter bekeken.