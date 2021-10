Obama vertelt Humberto over de gelukkigste tijd van zijn leven

Humberto Tan kreeg de kans om Barack Obama (60) en Bruce Springsteen (72) één vraag te stellen. Hij vroeg: Wanneer waren jullie het gelukkigst in je leven?

Dit antwoordde de oud-president van de VS: "Soms vragen mensen of ik het presidentschap mis en dan geloven ze niet wat ik antwoord. Ik mis de pracht en praal niet, dat mensen opstaan als je binnenkomt, dat mis ik niet. Wat ik wel mis is het kameraadschap van een team dat is toegewijd aan het oplossen van problemen."

"Maar als je me vraagt naar de gelukkigste momenten van mijn leven, dan zijn mijn dochters daar altijd bij. Als ik met hen en Michelle aan de eettafel zit, luister ik graag naar hun gesprekken. Ze stralen dan. Ze zijn slim, aardig en zorgzaam en vol verrassingen, ook al zitten ze mij de hele tijd te pesten."

"Op m'n sterfbed, in die paar seconden voordat ik m'n laatste adem uitblaas, zal ik me niet m'n toespraken herinneren, of gewonnen verkiezingen of aangenomen wetten. Maar wel dat ik met m'n dochters hand in hand naar het park wandelde of samen op een rustige avond luisterde naar hun gelach."