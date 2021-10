Patricia Paay opgenomen in ziekenhuis

Patricia Paay is opgenomen in het ziekenhuis. Op Instagram deelt de 72-jarige Paay een foto vanuit haar ziekenhuisbed, waarbij ze meldt "helaas onverwachts" te zijn opgenomen.

"Er was een complicatie met mijn heup. Ik had veel pijn. De artsen hebben direct actie ondernomen en ben inmiddels al geopereerd", schrijft ze bij de foto. Het is niet voor het eerst dat de mediapersoonlijkheid problemen met haar heup heeft. In 2019 viel Paay, een paar dagen nadat ze een nieuwe heup had gekregen, van de trap.

Het gaat inmiddels weer goed met Paay, zo laat ze weten. "Mijn man komt elke dag langs. Ik moet nog even revalideren maar ik word goed verzorgd en hoop dat ik snel naar huis mag. Veel liefs."