De Correspondent plaatst deepfake-filmpje van Rutte over klimaat

De Correspondent heeft donderdag een deepfake-filmpje van demissionair premier Mark Rutte geplaatst. In de nep-toespraak, die niet van echt te onderscheiden is, luidt Rutte de noodklok over de klimaatveranderingen en kondigt hij aan verregaand beleid door te voeren.

De 'nep-Rutte' zegt in de film van 5 minuten dat de klimaatveranderingen zorgen baren omdat de zeespiegel in 2150 met 5 meter zal zijn gestegen. Hij erkent dat zijn kabinetten de problemen te weinig aandacht hebben gegeven. De Correspondent zegt in de toelichting met het filmpje duidelijk te willen maken hoe doortastend klimaatleiderschap er uit zou kunnen zien.

Het journalistieke platform heeft het filmpje geplaatst met een uitgebreide toelichting over het hoe en waarom, en zegt zich bewust te zijn van de risico's van het verspreiden van een deepfake-filmpje in tijden van 'fake news'. De Correspondent laat er dus geen twijfel over bestaan dat het geen echte opname is van Rutte. Voor een deepfake worden bestaande beelden en stemgeluid gebruikt om een nieuwe opname te maken, die dus niet echt is.