Keuringsdienst van Waarde: De zusjes van Lexmond verkochten nepstenen

Lieke en Jetteke van Lexmond verkopen edelstenen met zogenaamd magische krachten. Twee soorten blijken echter nep te zijn, zo ontdekte Keuringsdienst van Waarde.

Moonsisters, het zweverige bedrijfje van de Lexmond-zusjes, verkocht citrien- en witte jade-stenen. Maar de stenen zijn van veel goedkoper materiaal, eentje zelfs van simpel glas. Lieke van Lexmond zegt zelf dat ze opgelicht is door de leverancier.

"Een maand geleden werd ik gebeld door de Keuringsdienst van Waarde dat twee steentjes uit onze collectie niet bleken te zijn wat wij dachten dat ze waren, namelijk citrien en witte jade”, vertelt Lieke aan RTL Boulevard. "Wij kopen de steentjes in bij een gerenommeerde leverancier en vertrouwen op zijn kundigheid. Wij zijn zelf ook geen deskundigen, dus we hebben gewoon afgerekend voor citrien en witte jade. En ze dus ook zo aangeboden in de webshop.”

Ze zegt geschrokken te zijn. "We hebben de stenen uit de webshop gehaald en alle mensen die deze steentjes bij ons hadden gekocht hun geld teruggegeven.”