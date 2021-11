Doden en gewonden in gedrang bij festival Travis Scott

Bij het Astroworld Festival van rapper Travis Scott zijn in het gedrang zeker acht mensen om het leven gekomen en velen gewond geraakt, zo meldt de politie. Bezoekers van het tweedaagse festival in de Amerikaanse stad Houston bestormden de ingang en omheiningen van het NRG-Stadion in de stad. De politie probeerde de aanstormende fans te stoppen en heeft ook aanhoudingen verricht.

De rapper heeft zelf nog niet op het nieuws gereageerd. Volgens ingewijden is de tweede festivaldag op zaterdag wel al geannuleerd.

Het is het derde grote festival van Scott dat hij in zijn geboorteplaats houdt en het eerste sinds de pandemie losbrak vorig jaar. Scott vernoemde het festival naar een pretpark in Houston dat in dezelfde buurt als het stadion was en in 2005 de deuren sloot.