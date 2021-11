Ruud de Wild in persoonlijke docu: “Toen stond ik onder de douche en zag ik ineens heel veel bloed”

Ruud de Wild (52) kreeg darmkanker en genas. In een documentaire, die gisteravond te zien was, toont hij de ziekte in al zijn heftigheid, inclusief de impact die het heeft op zijn relatie met Olcay Gulsen (41). "Deze periode zegt zoveel meer dan elkaar het ja-woord geven of wat dan ook."

Als Ruud 's nachts een keer bloed bij zijn ontlasting heeft, belt hij de dag erna een bevriende maag-lever-darmarts, schrijft RTL Nieuws. Zij geeft hem zetpillen tegen aambeien. Als het na twee weken niet over is, moet hij een endoscopie laten maken, adviseert ze hem. Pas als Ruud de endoscopie laat maken, brengt hij Olcay op de hoogte. Zij maakt zich in eerste instantie niet zo'n zorgen. "Ruud is een hypochonder", zo vertelt ze.

Maar na twee uur wachten in de wachtkamer begint ze zich wel zorgen te maken. "Toen kwam hij door die klapdeuren heen, huilend", zo blikt ze terug. "En toen zei hij: 'het is echt niet goed, ik ga het niet redden'. Ik wilde het liefst mijn schoenen uittrekken en zo snel mogelijk uit het ziekenhuis rennen."

In de periode die volgt, groeien ze naar elkaar toe. Ruud: "Deze periode zegt zoveel meer dan elkaar het ja-woord geven of wat dan ook. Dit is iets veel groters."

Uiteindelijk blijkt de kanker niet weg en krijgt Ruud een extra behandeling. Maar weer thuisgekomen gaat het mis. "Toen stond ik onder de douche en zag ik ineens heel veel bloed. Ik werd duizelig en ik begon te schreeuwen." Olcay: "Ik hoorde keihard gegil boven." Ze rent naar boven en ziet Ruud in een enorme plas bloed staan. Ze belt direct 112. "10 minuten later lag ik in de ambulance", aldus Ruud.

Ruud krijgt alsnog een stoma, dat er later ook weer uit mag. Hij wordt genezen verklaard.