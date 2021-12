Rob Bolland: kanker heeft mijn kijk op leven totaal veranderd

Rob Bolland heeft na de diagnose kanker een heel andere kijk op het leven gekregen. De ziekte heeft ervoor gezorgd dat hij nu eindelijk de dingen doet die hij jarenlang uitstelde, vertelt de 66-jarige componist in gesprek met het ANP.

"Ik heb nu vijfenhalf jaar kanker. Ik heb alle behandelingen die mogelijk waren gehad en dat is nu klaar", zegt Bolland, die ongeneeslijk ziek is. "De ziekte heeft mijn perspectief op het leven totaal veranderd. En ik wil dat graag met andere kankerpatiënten delen. Al is er maar eentje die wat aan mijn verhaal heeft, dan is dat al meegenomen."

Om die reden doet Bolland dit jaar mee aan Nederland Geeft Licht, de jaarlijkse campagne van KWF Kankerbestrijding. Samen met zijn broer Ferdi, waarmee hij in de jaren 70 doorbrak als het duo Bolland & Bolland en in die hoedanigheid onder meer de wereldhits Rock me Amadeus en Jeanny schreef voor de Oostenrijkse artiest Falco, doneert hij een lampion. De uitzending is op 19 december te zien bij SBS6.

Het verhaal dat hij daarbij wil delen is dat er ondanks de diagnose kanker vaak nog veel kan. "Ik doe dingen die ik jaren had uitgesteld en graag nog wil doen. Naarmate de tijd verstrijkt ben ik me natuurlijk wel slechter gaan voelen, maar ik kan een hoop nog wel doen. Dat had ik niet verwacht."

Bolland ziet ook in dat dit niet voor alle patiënten is weggelegd. "Niet alle kankerpatiënten kunnen dat, dat begrijp ik. Maar het begrip kanker zorgt er wel voor dat mensen die te horen krijgen dat ze een behandeling moeten ondergaan denken: mijn wereld vergaat! Je schrikt je wezenloos, maar je kunt ook tegen een auto aanlopen. Daar ben ik wel achtergekomen: alle mensen hebben problemen. Met hun gezondheid, de huur, familie, van alles. Mijn situatie is niet per se erger dan die van de ander."

Een van de projecten waar Bolland aan werkt is een avond vol muziek uit zijn leven. "Het is een soort combinatie van Zomergasten en live muziek spelen. Liedjes die ik zelf geschreven heb en ook covers van nummers die een rol hebben gespeeld in mijn leven. Een soort biografie op het podium", lacht Bolland, die als de coronamaatregelen het weer toelaten graag op tournee wil met de show. "Ik heb nu een try-out gedaan en kreeg daar zoveel energie van! Daarna stort ik wel in en ben ik drie dagen onder zeil. Maar die afweging maak ik dan."