Billie Eilish keek voor het eerst porno toen ze elf was: “Het heeft mijn brein kapotgemaakt”

“Als vrouw vind ik porno een schande”, zegt Billie Eilish in een Amerikaanse radioshow. “Ik keek vroeger veel porno, als ik eerlijk ben. Ik begon ermee toen ik zo’n elf jaar oud was.” De zangeres legde uit dat ze door porno te kijken het gevoel kreeg dat ze ‘een van de jongens’ was. “Maar ik denk dat het mijn brein echt heeft kapotgemaakt”, voegde ze eraan toe. “Ik vind het vreselijk dat ik aan zoveel porno ben blootgesteld.”

“De eerste keren dat ik seks had, zei ik geen nee tegen dingen die niet oké waren. Omdat ik dacht dat ik dat aantrekkelijk hoorde te vinden. Ik ben zo kwaad dat porno zo geliefd is, en ik ben zo kwaad op mezelf dat ik dacht dat het oké was. De manier waarop vagina’s eruitzien in porno is echt geschift. Geen enkele vagina ziet er zo uit. Vrouwelijke lichamen zien er zo niet uit. We komen zo niet klaar.”

De zangeres vertelde in de show ook over haar liefdesleven. “Ik ben echt geen serie-dater. Als ik ergens naartoe ga, flirt ik niet met mensen. Het is voor mij erg moeilijk om iemand te ontmoeten, want mensen zijn ofwel doodsbang van je, of denken dat je te goed voor hen bent. Vorig jaar dacht ik nog dat ik voor de rest van mijn leven single zou zijn. Ik kon me oprecht niet voorstellen dat ik een soort van relatie zou hebben. Maar dat ging snel voorbij.”