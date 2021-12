Dochter Peter R. de Vries maakt zich zorgen om veiligheid van haar broer

De veiligheidssituatie van Royce de Vries is "veranderd" sinds de moord op zijn vader Peter R. de Vries. Dat vertelt hij in de documentaire Staand verder leven: na de moord op Peter R. de Vries, maandagavond uitgezonden op RTL4.

In het programma komen Royce en zijn zus Kelly uitgebreid aan het woord over de aanslag op en dood van hun vader, maar ook over de impact die hij heeft gehad op hen en op de rest van het land. De misdaadverslaggever wilde ondanks verschillende dreigingen geen persoonsbeveiliging. Hij werd op 6 juli neergeschoten en stierf negen dagen later.

Zijn dochter stelt in de documentaire dat haar vader zijn werk de afgelopen jaren "niet had kunnen doen als hij zulke strenge beveiliging had gehad". Ze zegt ook dat ze niet vreest voor haar eigen veiligheid, maar wel voor die van haar broer, die vanwege zijn werk als advocaat "meer in the picture staat". Ze hoopt dan ook dat hij andere keuzes maakt dan haar vader.

Niet zo eigenzinnig

Aan documentairemaker Ewout Genemans vertelt Kelly dat zij tegen haar broer heeft gezegd dat "hij niet zo eigenzinnig" moet zijn als zijn vader. "Dat hij een vrouw en een kind heeft, en hij daarvoor moet kiezen omdat dat belangrijker is."

Daar lijkt Royce het mee eens te zijn. Hij vertelt rondom veiligheidsdiscussies eerder de argumenten 'het valt wel mee' en 'komt wel goed' te hebben gebruiken. "Dat argument heb ik niet meer, daar kan ik niet meer mee aankomen thuis. Dus daarom moet het ook wel."