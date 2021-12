Dagboeken van Avicii onthullen laatste gedachten: “Voelt alsof ik in een nieuwe modus ben”

De laatste dagboekaantekeningen van Avicii moeten meer licht schijnen op zijn geestelijke gesteldheid vlak voor hij zich in 2018 van het leven beroofde. De Zweedse dj, die officieel Tim Bergling heet, schrijft onder meer over zijn moeite om te stoppen met drinken.

De dagboekteksten verschijnen in het boek van Måns Mosesson, ‘Tim: de officiële biografie van Avicii’. De dj schreef onder meer: “Ik had het moeilijk om te aanvaarden dat ik nooit meer zou drinken, hoewel alle dokters me sterk aanraadden om minstens een jaar te wachten voor ik zelfs maar een biertje zou drinken. Natuurlijk luisterde ik niet naar het merendeel van de artsen, ik luisterde naar de paar die zeiden dat het oké was als ik voorzichtig was. Ik was onwetend en naïef. Als je heel de wereld hebt omcirkeld om optredens te geven, raad eens waar je dan uitkomt? Je begint weer van voren af aan. Die dagen in het ziekenhuis waren de meest stressvrije dagen die ik me van de afgelopen jaren kan herinneren. Dat waren mijn echte vakanties, hoe deprimerend het ook mag klinken."

Afkicken

In 2015 zat hij in een afkickkliniek, maar echt stoppen met drank en drugs leek hij in eerste instantie niet te willen. “Het moest me heel logisch worden uitgelegd om echt te begrijpen wat de aard ervan was en hoe het me schaadde. Toekomstige Tim kan met pijn omgaan. Toekomstige Tim kan beter met pijn omgaan dan de huidige Tim, want er zijn al te veel huidige pijnen die dringender zijn.”

Daarna begon hij met mediteren. “Het voelt alsof ik in een nieuwe modus van zijn ben, die heel nieuw is en een beetje eng. Het voelde alsof de angsten de laatste dagen een ravage in me veroorzaakten, maar ik herinner me de tip om me te concentreren op mijn ademhaling.”

Pas een dag voor zijn dood nam een kennis contact op met de vader van Avicii om zijn zorgen te uiten over de dj. Dezelfde man bracht zijn vader op de hoogte van de suïcide. De laatste zinnen van het dagboek gaan als volgt: “Het loskoppelen van de ziel is de laatste aanhechting, voordat het allemaal opnieuw kan beginnen.”