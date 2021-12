Prins Andrew moet bewijzen dat hij niet kan zweten

Prins Andrew, zoon van queen Elizabeth, beweert dat hij nooit seks heeft gehad met Virginia Giuffre toen die minderjarig was. Giuffre, een van vrouwen die misbruikt werd door Jeffrey Epstein, zegt dat Epstein haar uitleende aan de prins. Ze heeft een heel exacte beschrijving gegeven van de omstandigheden en de datum.

Giuffre, 38, beweert dat ze in 2001, toen ze 17 was, naar Londen werd gebracht door Epstein en diens handlanger Maxwell en dat ze toen werd voorgesteld aan de prins. Ze gingen samen naar een club, waar de prins overvloedig zweette , en kwamen toen terug naar het huis van Maxwell in Belgravia, beweerde Giuffre. Daar hadden ze seks.

Volgens de prins is het onmogelijk dat Giuffre de waarheid spreekt. Hij zegt op de bewuste dag een piazza te hebben gegeten met zijn dochter. Bovendien beweert hij een medische aandoening te hebben waardoor hij niet kan zweten.

De advocaten van Giuffe willen nu een medisch attest waaruit de zweet-ziekte blijkt.

Wordt vervolgd.