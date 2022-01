Nicolas Cage over schietincident Baldwin: ‘Je hoort echt te weten hoe je wapen moet gebruiken’

Nicolas Cage (57) heeft zich scherp uitgelaten over het schietincident op de set van de film Rust, waar acteur Alec Baldwin een cameravrouw doodschoot. “Als acteur moet je weten waar je mee bezig bent”, aldus Cage.

Volgens de steracteur had het incident nooit mogen gebeuren. Hij verwijt iedereen op de set slordig te zijn geweest. “Ik wil naar niemand een steen werpen, ik ga dus ook geen namen noemen”, zegt hij in The Hollywood Reporter. “Maar als acteur moet je met en vuurwapen kunnen omgaan. Het woord ‘filmster’ is niet volledig juist, want je moet naast acteur ook een stuntman zijn, en andersom."

"Wat je ook doet, je moet precies weten waar je mee bezig bent. Je moet op een paard kunnen rijden. Je moet met een sportwagen kunnen rijden, je moet handmatig kunnen schakelen. Je moet met een motor kunnen rijden. Je moet kunnen vechten en vechtscènes kunnen inblikken. Én je moet weten hoe je een wapen moet gebruiken. Dat moet écht. Dat is een deel van onze job. Dat is alles wat ik erover wil zeggen.”

Alec Baldwin zegt achteraf dat hij ervan overtuigd was dat het wapen ongeladen was en dat hij zelfs de trekker niet had overgehaald. Het wapen zou vanzelf af zijn gegaan.