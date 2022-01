Cultuursector blijft op slot, nieuw weegmoment op 25 januari

In de cultuur- en evenementensector wordt zoals donderdag al was uitgelekt inderdaad niet versoepeld. Theaters, popzalen en bioscopen blijven voorlopig dicht, maakte premier Mark Rutte vrijdag bekend tijdens een persconferentie. Op 25 januari volgt een nieuw weegmoment en wordt bepaald of wellicht toch kan worden versoepeld binnen de sector. Dan wordt ook gekeken of de horeca ook weer open kan. Theaters, popzalen en bioscopen zijn sinds bijna vier weken weer volledig dicht. Tijdens een ingelaste persconferentie op 18 december vanwege de snelle opmars van de omikronvariant van het coronavirus werd toen aangekondigd een lockdown in te voeren.