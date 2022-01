Voice of Holland gestopt vanwege vermoeden van misbruik

RTL en producent ITV hebben besloten The Voice of Holland voorlopig niet uit te zenden. De zender meldt dat er aantijgingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik zijn binnengekomen en wil tot de bodem uitzoeken wat er precies speelt. ‘De aantijgingen zijn zeer ernstig en schokkend en waren niet bekend bij RTL’, valt er te lezen in een verklaring.

‘Op woensdag 12 januari jl. heeft de redactie van het BNNVARA-programma BOOS een mail aan ons gestuurd met aantijgingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik rondom The voice of Holland. De aantijgingen zijn zeer ernstig en schokkend en waren niet bekend bij RTL’, aldus RTL.

"We nemen dit uitermate serieus", staat in de RTL-verklaring. "Deelnemers, medewerkers, iedereen moet in alle veiligheid kunnen werken. Daarin is geen ruimte voor interpretatie. Prioriteit is nu om de feiten op tafel te krijgen."