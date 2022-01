Waylon laat weten niets te maken te hebben met grensoverschrijdend gedrag The Voice

Waylon en Glennis Grace, beide coach bij The Voice, hebben gereageerd op de berichten over grensoverschrijdend gedrag in de talentenjacht op RTL4. Zanger Waylon liet, bij monde van zijn manager, weten dat de zaak niet over hem gaat.

"Waylon heeft hier niks mee te maken. Dit is ook bevestigd vanuit RTL. Uiteraard vindt ook Waylon dit een hele kwalijke zaak," aldus de manager.

Ook de manager van Glennis Grace heeft gereageerd: "Glennis is op de hoogte. We weten wat er in de media staat, maar meer ook niet. Glennis is net een nieuwe coach, dus weet net zoveel als iedereen. Meer kunnen en willen we er niet over zeggen."

Presentatrice Chantal Janzen meldt op haar Instagram Stories: "Geschokt over de berichten omtrent The Voice. Schande voor de hardwerkende mensen aan en in dit programma die hier niets van weten en niets mee te maken hebben. Onderste steen moet boven."

Wat wel duidelijk is, is dat bandleider Jeroen Rietbergen, de man van Linda de Mol, betrokken is bij het seksueel grensoverschrijdende gedrag. Hij heeft bekend en zijn excuses aangeboden. Ook is hij per direct opgestapt bij het programma.

Maar volgens Tim Hofman, die met zijn YouTube-programma BOOS de zaak aan het rollen bracht, zijn er meer verdachten. Daarover maakt hij later meer bekend.

Vandaag liet RTL weten de uitzendingen van The Voice per direct op te schorten vanwege de aantijgingen. "De beschuldigingen zijn zeer ernstig en schokkend en waren niet bekend bij RTL", klinkt het bij de zender.