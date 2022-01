‘Aangifte seksueel wangedrag The Voice tegen Ali B.’

Er is bij het OM aangifte gedaan wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag bij RTL-talentenjacht The Voice. Coach bij de show, Ali B. laat aan de Telegraaf weten dat het om hem gaat.

"Ik ben 100 procent overtuigd van mijn onschuld. Het gaat om een beschuldiging over iets dat lang geleden zou zijn gebeurd, maar daar is niets van waar”, aldus het Voice-jurylid tegen de krant. "Ik word hier door overvallen. Er is geen naam gegeven, niets concreets. Daar kan ik mij niet tegen verdedigen. Laat staan in de media. Maar de schade is wel aangebracht. Ik heb nog geen oproep van de politie gehad, maar ik zal overal aan meewerken. Nogmaals het is niet waar en ik heb vertrouwen dat het onderzoek dat zal uitwijzen. Ik vind deze gang van zaken erg onrechtvaardig.”

Er lijkt een beerput open te gaan bij The Voice. Jeroen Rietbergen, bandleider bij de show en man van Linda de Mol, is eerder vandaag al opgestapt bij het programma en bekende schuldig te zijn aan seksueel wangedrag.