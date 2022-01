Meer dan veertig vermeende slachtoffers verenigen zich in WhatsAppgroep

Meer dan veertig vermeende slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag achter de schermen van The Voice of Holland hebben zich verenigd in een WhatsAppgroep. Dat meldt RTL Boulevard.

De vermeende slachtoffers delen hun ervaringen met niet alleen Jeroen Rietbergen, bandleider bij het programma en partner van Linda de Mol, die vandaag bekende en spijt betuigt. Ook Ali B. ligt onder vuur. Maar er zouden meer personen beschuldigd worden.

Volgens RTL Boulevard deed Rietbergen deelnemers van het programma onzedelijke voorstellen. Zo bood hij aan hun ‘blind auditions’ beter te maken en daarvoor af te willen spreken in een hotelkamer. Als de vermeende slachtoffers daar niet op ingingen, dan dreigde hij het orkest te ‘laten spelen als een natte dweil'.

Zanger en voormalig jurylid Marco Borsato werd al eerder beschuldigd van seksueel wangedrag. Volgens misdaadverslaggever John van den Heuvel zijn er geen nieuwe aangiftes tegen hem binnengekomen.