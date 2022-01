Chantal Janzen: werk van zuivere medewerkers The Voice nu verpest

Chantal Janzen heeft zondag in haar Instagram Story geen goed woord over voor de partijen en mensen die "blijkbaar al zo'n tien jaar lang van de misselijkmakende praktijken bij The Voice afwisten, ze verzwegen en in de doofpot stopten". De presentatrice vindt dat het voor alle medewerkers die met hart en ziel aan het programma meewerken, maar hier geen weet van hadden, daardoor verpest is.

"Aan de partijen en aan de mensen die blijkbaar al zo'n tien jaar lang van de misselijkmakende praktijken bij The Voice afwisten, ze verzwegen en in de doofpot stopten, maar nu reageren in de pers met 'we zijn enorm geschrokken': laat deze woorden aub over voor de slachtoffers", begint Janzen haar pleidooi. "Ja, ik presenteer dit pas twee jaar en lees net in de pers dat ik er daarom 'nog niet echt iets over kan zeggen': Nee, het blijkt nu wel dat ik inderdaad heel veel weet over dit programma."

Volgens de presentatrice is twee jaar echter wel lang genoeg "om te weten dat er ook heel veel mensen, het merendeel, zijn die er WEL zuiver en snoeihard aan meewerken" en hart voor het programma hebben. "Het werk van deze grote groep mensen, leiding, opdrachtgevers, kandidaten en medewerkers, wordt nu verpest door de acties en het geheimhouden van een kleinere groep mensen door de jaren heen."

Janzen noemt het "schandalig, verdrietig en frustrerend" en wil dat duidelijk wordt hoe het nu echt zit en wat er is gebeurd. "Nu die doofpot omgooien en de waarheid op tafel." In haar ogen is er ook maar één volgorde: "De slachtoffers en hun familie, en dan komt er heel lang niks, en daarna komen ergens pas alle medewerkers en gedupeerden, DIE zijn pas enorm geschrokken."