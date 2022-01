Eva Jinek over haar gevluchte ouders: ‘Ze dachten dat het voor paar maanden zou zijn’

Eva Jinek sprak zaterdagavond bij Matthijs gaat door over de vlucht van haar ouders naar Nederland, omdat haar vader in het studentenverzet zat in Praag.

"Hij was toen al twee jaar met mijn moeder", vertelt Jinek. "Mijn ouders waren in de veronderstelling, toen 23 en 18 jaar oud, en iedereen om hen heen - mijn grootouders ook: die leefden toen allemaal nog - dat het voor een paar maanden zou zijn. Dat ze 'even' weg zouden gaan en dat West-Europa of de Amerikanen hen wel kwamen redden, de Russen konden toch onmogelijk blijven? Maar dat is, zoals we weten, niet gebeurd."

Uiteindelijk konden haar ouders pas terug na de val van de muur in 1989, maar toen zijn ze niet meer gegaan. Ze kregen studiebeurzen en werden volgens Jinek 'met open armen ontvangen' in Nederland. Ze bouwden in Nederland een nieuw leven op. Omdat ze vanaf haar 18de op zichzelf was aangewezen, heeft haar moeder een sterk innerlijk kompas ontwikkeld, aldus Jinek.

"Omdat mijn moeder zo onafhankelijk is in haar denken en doen heeft zij mij ook ontzettend geholpen door altijd tegen mij te zeggen: 'Focus je op je werk, op wat je doet. Doe het goed, maar trek je niets aan wat iedereen van je vindt.' Als je zo’n ouder hebt die dat tegen je zegt, dat helpt enorm bij alle grote stappen die je neemt, waardoor je durft."