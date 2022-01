Anouk stopt bij The Voice: “Corrupte bende”

Anouk laat op Instagram weten te stoppen als coach bij The Voice. "Het is gewoon een corrupte bende," reageert de Haagse zangeres.

Ze zei dat ze in eerste instantie niet reageerde, omdat ze de BOOS-uitzending van Tim Hofman wilde afwachten. Maar na de bekentenissen van Jeroen Rietbergen en een 'paar telefoontjes' die ze had gepleegd, 'wist ze genoeg'.

"Ik wil niet werken op een plek waar jarenlang een aantal mannen misbruik hebben gemaakt van hun positie en waar er bewust voor is gekozen om het stil te houden en om de andere kant op te kijken. Dat kan echt niet. Dan heb je echt een structureel probleem. Ik wil daar geen onderdeel van zijn. Dus bij deze wil ik laten weten dat ik niet meer zal terugkomen bij The Voice of Holland."

Haar video is binnen een uur al zeker 175.000 keer bekeken. Ze krijgt steun van onder meer Jamai Loman en Dennis van der Geest.