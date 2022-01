Concertgebouw: boodschap te belangrijk om actie af te blazen

De tijdelijke kapsalon in het Amsterdamse Concertgebouw is woensdagochtend volgens planning open gegaan. Dat de gemeente Amsterdam mogelijk een vroegtijdig einde komt maken aan de protestactie omdat het tegen de coronaregels is, was voor de concertzaal geen reden om de actie Kapsalon Theater af te blazen.

"Wij vonden de boodschap te belangrijk om het vanwege mogelijke handhaving door de gemeente niet door te laten gaan", zegt een woordvoerder van het Concertgebouw tegen het ANP. In het Concertgebouw zijn twee kappersstoelen neergezet. Klanten die geknipt worden, kunnen tot 11.00 uur genieten van klassieke muziek. "In het ergste geval krijgen we een waarschuwing, maar die hebben we er wel voor over", aldus de woordvoerder.

Kapsalon Theater is een landelijke actie waarbij theaters door heel het land mensen een knipbeurt geven terwijl ze naar een voorstelling kunnen kijken. De culturele sector is ontevreden omdat bijna alle sectoren weer open zijn, behalve zijzelf en de horeca. Dinsdag maakten enkele gemeenten bekend te zullen handhaven op de acties.