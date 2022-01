Johan Derksen klaar met hetze van Angela de Jong tegen John de Mol

Angela de Jong trok de afgelopen dagen fel van leer tegen John de Mol in het kader van de hele Voice-kwestie. Zo noemde ze hem al 'een laffe hond'. Johan Derksen vindt dat ze te ver gaat.

"Kijk, ik heb vandaag naar Wilders zitten kijken en die heeft een obsessie voor de islam. En Angela de Jong heeft een obsessie voor de familie De Mol, want als ik haar columns lees – en ik lees ze graag hoor, want ze is heel belangrijk voor het AD – dan deugt er helemaal niets aan alles wat John de Mol doet", zegt hij in VI Vandaag.

"Wat ik haar kwalijk neem: ik las vandaag dat seksuele intimidatie de smeerolie is voor de commerciële televisie, zoiets maakte ze ervan. Nou, wij zitten hier: ik 24 jaar en jullie 2 jaar minder, maar ik heb nog nooit iets van seksuele intimidatie gemerkt hoor."

Derksen vervolgt: "Ja, ik vind het hetzerig worden. Ze heeft weleens bij ons gezeten toen jij nog die afschuwelijke talkshow had en toen zei ze ook dat John de Mol zich overal mee bemoeide."