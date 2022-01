Advocaat: tweede aangifte Ali B staat los van The Voice

De tweede aangifte die is gedaan tegen Ali B heeft niets te maken met de berichten over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland. De advocaat van de rapper, Bart Swier, zegt dat hij van het programma BOOS heeft vernomen dat de aangifte losstaat van The Voice. Eerder woensdag had Swier al gezegd dat het een zedenzaak betreft. Ali B "betwist volledig dat hij enig strafbaar feit heeft gepleegd", zei de advocaat ook. Woensdag kwam er een tweede aangifte binnen bij het Openbaar Ministerie in Noord-Holland tegen de coach van The Voice of Holland. RTL maakte bekend voorlopig de samenwerking met Ali B te hebben opgeschort. De samenwerking met de rapper was al opgeschort voordat woensdag bekend werd dat er een tweede aangifte tegen hem was binnengekomen. Volgens RTL is die beslissing dinsdag genomen. Na maandenlang onderzoek komen Tim Hofman en zijn team van BOOS donderdag om 16.00 uur met hun bevindingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik bij The Voice of Holland.