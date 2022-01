Saskia Noort haalt uit naar Katja Schuurman: “Je insinueerde dat alleen zwakke vrouwen dit overkomt”

Net als veel andere BN'ers moest ook Katja Schuurman op Instagram laten weten dat ze het allemaal heel erg vond van The Voice. Maar haar tekst viel niet bij iedereen in goede aarde, vooral omdat ze opnieuw Job Gosschalk verdedigde.

Ze schreef onder meer dat ze 'zelf 180 aangiftes had kunnen doen', daarmee toch ergens suggererend dat het zo erg eigenlijk niet is. Ze ging ook nog in op de zaak rond Job Gosschalk, die in 2017 werd beschuldigd van ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag. Zij bleef hem destijds verdedigen, al keurde ze zijn gedrag niet goed. 'Maar het is mijn vriend. En we kunnen over alles praten. Ik sta open voor elk eerlijk gesprek, met wie dan ook, in de wetenschap dat we allemaal kunnen verdwalen. Je hebt vrienden nodig om je de juiste weg terug te wijzen, naar te begeleiden.'

Later haalde ze dit stuk tekst weer weg, maar niet voordat Saskia Noort het had opgemerkt. "Alle respect voor je post, maar ten tijde van #MeToo in 2017 heb je vele slachtoffers gekwetst door te zeggen dat jou 'dit soort dingen' niet overkwam, waarmee je insinueerde dat alleen zwakke vrouwen tegen dergelijk grensoverschrijdend gedrag aanliepen."

"Je verdedigde Job Gosschalk te vuur en te zwaard, waarmee je zijn slachtoffers afviel. Ook nu weer zeg je dat wat Job deed, anders was. Vanwaar deze post? Ik geloof dat je wel 180 aangiftes had kunnen doen, maar nu op deze trein springen, terwijl je in 2017 repte over een heksenjacht en mannen moeten wel mogen flirten, is een wonderlijke draai.' Tenzij Katja er nu anders naar kijkt, aldus Saskia. "In dat geval zie je ook hoeveel jongens Job heeft beschadigd. Seksueel grensoverschrijdend gedrag is meer dan verkrachten, het is misbruik maken van je macht, en dat deed Job."