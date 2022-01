TMZ: Adele loog over corona als reden voor cancelen shows

Adele beweert dat ze haar concerten in Las Vegas heeft gecanceld vanwege een coronabesmetting in haar team, maar de Amerikaanse entertainmentwebsite TMZ schrijft nu dat het afgelasten van de shows wellicht een andere reden heeft. Volgens TMZ zeggen meerdere bronnen die verbonden zijn aan Caesars Palace, de plek waar Adele haar optredens zou geven, dat de zangeres niet tevreden was met de productie van haar shows.

Zo zou Adele niet blij zijn geweest met verschillende decorstukken, het koor en het geluids- en camerasysteem. De medewerkers van Caesars Palace vertellen aan TMZ "geschokt" te zijn geweest toen Adele op het laatste moment haar shows afzegde.

Een bron vertelt aan de entertainmentwebsite dat Adele nooit tevreden was met de productie van de show. Ook hebben de coronabesmettingen, waardoor de optredens volgens Adele niet door konden gaan, niet plaatsgevonden in het team van Caesars Palace. "We begrijpen niet waarom ze tot het laatste moment heeft gewacht om de stekker eruit te trekken", aldus een bron.

Adele zou tot en met 16 april optreden in Las Vegas. De zogenoemde 'residency' kon volgens haar niet doorgaan door vertragingen vanwege het coronavirus en besmette crewleden. "Ik ben er kapot van. Ik vind het vreselijk dat het zo lastminute is. We zijn al meer dan dertig uur wakker om een oplossing te bedenken maar we hebben geen tijd meer. Ik ben heel erg van slag en ik schaam me enorm", zei de zangeres vrijdag in een video. Later sprak Adele haar fans toe via een videocall. Het is nog niet bekend wanneer de concertreeks wordt ingehaald.