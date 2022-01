Hanneke Groenteman: Matthijs van Nieuwkerk cancelde mij na grapje

Journalist en programmamaker Hanneke Groenteman vroeg zich jarenlang af waarom zij in 2016 van de ene op de andere dag geen tafeldame bij succesprogramma De Wereld Draait Door meer mocht zijn. Iemand uit de omgeving van het programma, dat inmiddels niet meer wordt uitgezonden, vertelde haar van de week eindelijk dat dit kwam door een verkeerd gevallen, grappig bedoelde opmerking die zij richting presentator Matthijs van Nieuwkerk had gemaakt.

Dat vertelt de 82-jarige televisiecoryfee deze week in de podcast Teun & Gijs vertellen alles. "Het heeft me jarenlang hoog gezeten", bekent ze in de podcast van haar zoon Gijs Groenteman. "Ineens mocht ik nooit meer komen. Ik heb Matthijs daar nog wel eens een appje over gestuurd, maar nooit een antwoord gekregen."

Groenteman zat in mei 2016 in een uitzending waarin gepraat werd over de Dodenherdenking en Theater na de Dam. "Ik vroeg Matthijs of hij ook ging herdenken op 4 mei", vertelt zij in de podcast. "Nee, ik kijk dan televisie, antwoordde hij. Ik zei daarna wat badinerend: oh, is dat zo? Ik had jou als Amsterdamse jongen wel ingeschat als iemand die live ergens zou gaan herdenken."

Ineenkrimpen

Het gesprek ging nog even door. "Ik zat maar te kwebbelen en had niet door dat hij echt ineenkromp", aldus Groenteman. "Ik dacht zelf dat ik een soort ironie uitstraalde, maar het kwam helemaal verkeerd over. Ik heb het nu teruggekeken en dacht: ja, nu zie ik het ook."

BNNVARA laat in een reactie weten dat Van Nieuwkerk (61) geen behoefte voelt om te reageren. "In een talkshow is het een komen en gaan van gasten", aldus een zegsman. "Welke afwegingen er achter de schermen worden gemaakt is niet iets dat we publiekelijk evalueren. Zeker zes jaar na dato niet."