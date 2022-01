Doutzen Kroes stopt als model: ‘Wil niet bijdragen aan corruptie’

Doutzen Kroes stopt als internationaal topmodel. Hoewel ze het besluit een tijd geleden al nam, komt het voor velen als een verrassing. Ze wil alleen nog maar 'vanuit haar hart leven'.

De 37-jarige Friezin is verreweg Nederlands beroemdste fotomodel. Ze deed grote campagnes voor Versace, Dolce & Gabbana, Gucci en Victoria’s Secret. De laatste tijd ligt ze echter onder vuur vanwege haar standpunten in de coronacrisis. Ze is fel tegen vaccinatie en zakte diep weg in het complotmoeras.

Al op 22 juli 2020 zou ze haar besluit hebben genomen om haar carrière aan de wilgen te hangen. "Ik zag dat ik eigenlijk alles heb’’, aldus Doutzen in een veelbesproken podcast met voormalig advocate Isa Kriens. "Een leuk gezin, gezonde kinderen, een leuke man, mooie familie en allemaal lieve mensen om me heen. Waarom doe ik eigenlijk wat ik doe en wat zijn mijn beweegredenen, vroeg ik me af. Toen dacht ik: ’Ik ga nog één keer de opdracht afmaken die ik al in mijn agenda heb staan om te ervaren of ik het met mijn hart of m’n hoofd doe.’”

"Ik deed mezelf de belofte dat ik alles alleen nog maar vanuit mijn hart wilde doen. Samen met mijn man Sunnery James reed ik naar Parijs waar ik die laatste shoot had. Ik heb toen in een half uur een post (een bericht op Instagram waarin ze kritische vraagtekens plaatst bij het coronabeleid en wat tot veel ophef leidde, red.) helemaal uitgeschreven. Later zat ik in de studio, drukte ik op ’send’ en vielen alle lichten uit. Ik voelde zo’n geluksmoment. Dat ik met de wereld mocht delen hoe ik er echt in sta en hoe ik me voel. En ook dat ik heel veel vrijheid voelde dat ik dit werk niet meer wilde doen. Ik besloot: ’Ik ga mijn agentschap bellen, ik ga niet meer door, ik vind het eigenlijk wel heel fijn zo’. Misschien is dit een pauze, maar misschien is dit ook wel mijn pensioen. Misschien ga ik nooit meer beginnen, maar wie weet.’’

Kroes wil nu de wereld gaan verbeteren. "Ik ben in bepaalde landen geweest waar mensen niks hebben. Ik heb me altijd ingezet voor ongelijkheid en wil zó graag dat de wereld eerlijk verdeeld is. Op een gegeven moment ontdek je dat het misschien wel kan, maar dat het misschien zo in stand wordt gehouden. Toen dacht ik: ’Laat alles maar gewoon zitten.’ Ik wil dit werk ook helemaal niet meer doen. Ik wil niet meer bijdragen aan al die corruptie. Ik wilde niet meer voor merken werken waar ik niet helemaal achter stond. Al jaren niet. Je doet het ene corrupte ding na het andere. Ik wil alleen nog maar zuiver zijn.’’