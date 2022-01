Janine Abbring: expres rampzalige auditie gaat viral op TikTok

Janine Abbring gaat op TikTok viraal met een filmpje dat ze tien jaar geleden maakte. Hierin doet de presentatrice "een expres rampzalige auditie voor K2 zoekt K3", maar mensen op het platform schijnen te denken dat het om een serieuze auditie voor het programma gaat, meent Abbring.

"Stel een ruim tien jaar oud zomer-Jakhalzenfilmpje waarin je voor het item een expres rampzalige auditie doet voor K2 zoekt K3 gaat viral op TikTok en alle kinders daar denken dat het echt is", schrijft de Zomergasten-presentatrice op Twitter. "Moet je dat dan proberen te debunken? Of wegblijven uit dat parallelle universum?"

Ze deelt een paar screenshots, waarop te zien is dat het filmpje op TikTok wordt gedeeld met de tekst: "Maar zorg dan toch gwn dat je je tekst kent" en "een van de slechtste audities in K2 zoekt K3 geschiedenis". Verder is een screenshot van de reacties onder een van de video's te zien, waarin mensen onder meer zeggen: "mijn oma kan het nog beter!" en "dit is een moeder van een vriendin van mij". Terwijl, benoemt Abbring in een andere post, zij helemaal geen kinderen heeft.