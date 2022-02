Waylon: ‘Misschien ben ik gewoon een naïeve lul geweest’

Waylon neemt het zichzelf kwalijk dat hij nooit op de hoogte is geweest van het seksueel overschrijdende gedrag achter de schermen bij The Voice of Holland. Hij liep er jaren rond, en merkte niks, zei hij in tranen bij Beau.

,,We hebben in dit verhaal slachtoffers en gedupeerden. Wij zitten hier aan tafel als gedupeerden en wachten maar eventjes. Het moet nu primair gaan om de slachtoffers. Alle ruimte moet er voor die mensen zijn om in alle veiligheid en openheid hun verhaal te kunnen doen, want Jezus, er is nog al wat gebeurd“

Waylon neemt het zichzelf vooral kwalijk dat hij nooit iets gemerkt van de dingen die achter de schermen gebeurden. ,,Als het dus blijkbaar zo aan de oppervlakte heeft gelegen, en ik heb dat gewoon niet ervaren. Misschien betekent dat gewoon dat ik een naïeve lul ben en daar gewoon lekker m’n werk kom doen.’’

,,Iedereen binnen The Voice heeft een machtspositie. Van de visagist tot de persoon die jou de koffie komt brengen of tot de muzikaal leider, iedereen. In die positie heb je een verantwoordelijkheid, en heb je met je poten én met je woorden van iemand af te blijven.’’