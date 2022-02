Rutger Castricum: ik was een soort Paul de Leeuw maar dan erger

Rutger Castricum heeft zijn manier van interviewen en televisie maken aangepast naar de tijdgeest van nu. Tegen Femke Halsema zeggen dat ze "haar borstjes vooruit moest doen" kan volgens Castricum "echt niet meer". In het begin van zijn carrière was hij de schrik van het Binnenhof. "Ik was een soort Paul de Leeuw maar dan nog erger", zegt Castricum in De Telegraaf.

"De tijden zijn veranderd", vertelt de presentator. Zijn brutale manier van interviewen paste volgens Castricum in 2009, de tijd dat hij bij PowNed begon, wel. "Ik was een beetje student af, dus zo voelde ik me heel lang nog. Als ik dat nu zou zeggen zou ik het van mezelf niet meer zo grappig vinden. Als je het daar nu nog van moet hebben… Maar vergis je niet, ik heb er toen ook al onwijs veel gezeik mee gehad met mensen die dat verschrikkelijk vonden. Dat zou nu in het kwadraat zijn."

Volgens Castricum is hij nog altijd "scherp", maar zijn "de treiterrandjes" er wel van af. "Op een gegeven moment was ik daar zelf klaar mee. Als je zoveel van die filmpjes hebt gemaakt dan denk je wel op een gegeven moment: en nu door."

Toch kijkt de presentator met veel plezier terug op de tijd waarin hij "de schrik van het Binnenhof" was. "De schrik is wat veel mensen onthouden, maar ik heb ook wel veel lol gehad met de Kamerleden en ministers. Iedereen vergeet dat er ook veel humor in zat. Ik liet Halsema en Pechtold mij ook in de zeik nemen. En dat liet ik in de montage omdat ik dat goede televisie vond."