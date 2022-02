Bridget Maasland slachtoffer seksueel grensoverschrijdend gedrag

Bridget Maasland heeft als kind meermaals te maken gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Op Instagram deelt de presentatrice zondag twee verhalen van situaties waar zij op zowel haar negende als veertiende levensjaar mee te maken heeft gehad. Ook geeft ze aan nu pas te begrijpen dat ze hierdoor "voor het leven is getekend". Maasland deelt zondag een zwart-witfoto van zichzelf als jong meisje. In het onderschrift beschrijft de presentatrice hoe de leraar van haar basisschool in Hoorn haar ergens in de jaren 80 geregeld op schoot nam en "een natte zoen" gaf als zij iets goed gemaakt had. Ook werd ze weleens gevraagd om in de kring op de grond te gaan liggen zodat de leraar met zijn knieën "over haar spierballen kon rollen". Daarbij kwam zijn geslachtsdeel meermaals in de buurt van haar gezicht. "Verzetten tegen dit logge lijf terwijl hij mij in de houtgreep had, had geen zin", schrijft Maasland. Nadat zij over deze gebeurtenissen aan haar ouders had verteld, hebben zij haar van de school gehaald, schrijft Maasland. De moeder van Maasland organiseerde vervolgens een avond met andere ouders om de leraar in kwestie te confronteren, maar daar kwam niets van terecht, aldus de presentatrice. "Op de bewuste bijeenkomt stonden mijn ouders er alleen voor. Andere ouders durfden de confrontatie niet aan en dus werd de leraar niet eens geschorst en kon hij gewoon doorgaan met zijn ‘grensoverschrijdend gedrag’ bij kinderen", schrijft Maasland. Op haar veertiende kreeg ze nogmaals te maken met grensoverschrijdend gedrag. Dit keer door een hoger geplaatste man in de modellenwereld waarin Maasland op dat moment werkzaam was. Hij kwam haar slaapkamer binnen en begon haar te strelen. "Ik deed alsof ik sliep waardoor hij gelukkig is gestopt. Ik snap nu pas hoe ik hierdoor voor het leven ben getekend!", besluit de RTL-presentatrice.