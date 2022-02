Linda Evangelista doet eerste fotoshoot na ‘verminking’

Voormalig topmodel Linda Evangelista heeft voor het eerst een interview gegeven en een fotoshoot gedaan na haar mislukte cosmetische ingreep. Aan People Magazine, waar ze op de cover staat, vertelt het 56-jarige model dat ze niet verder kan leven "in angst en schaamte"

Evangelista, die zich de afgelopen vijf jaar nauwelijks heeft laten zien of horen, vertelt aan People Magazine "eindelijk haar verhaal te willen doen". "Ik vond het fantastisch om op de catwalk te lopen. Tegenwoordig ben ik doodsbang dat ik een bekende tegenkom. Ik wil niet verder leven in deze angst en schaamte."

Het voormalige topmodel zegt nu dat ze lang dacht dat ze "iets verkeerds deed". "Ik heb het proberen te verhelpen door een dieet te volgen en te sporten. Er was zelfs een tijd waarin ik helemaal niet at, maar het ging niet weg. Ik dacht dat ik gek werd."

Paradoxale vethyperplasie

Evangelista onthulde in september 2021 dat ze na een CoolSculpting-behandeling, waarbij vetcellen worden bevroren, paradoxale vethyperplasie (PAH) heeft ontwikkeld. Enkele maanden na de behandeling begon ze uitstulpingen te zien op haar kin, dijbenen en rond haar borsten. Dat is een zeldzame, maar bekende bijwerking van deze operatie.

De Canadese zegt dat ze daarvan niet op de hoogte was voordat ze de behandeling startte. "PAH heeft niet alleen mijn broodwinning afgenomen, het heeft me ook in een diepe depressie, diepe droefheid en naar de laagste diepten van zelfhaat gebracht", schreef ze destijds. "Ik ben een kluizenaar geworden." Het model kondigt aan juridische stappen te ondernemen tegen het bedrijf dat de behandeling heeft uitgevoerd.

Het supermodel kreeg veel naamsbekendheid in de jaren negentig en sierde honderden tijdschriftcovers.