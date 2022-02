Roos Schlikker had aanvaring met zoon Glennis Grace: “Het is een pittige jongen”

Roos Schlikker vertelde deze week bij VI Vandaag over haar aanvaring met de zoon van Glennis Grace, die ze voorzichtig 'een pittige jongen' noemt.

Glennis Grace zat drie dagen in de cel, omdat ze met een knokploeg naar een Jumbo in Amsterdam ging, waar haar zoon Anthony buiten was gezet na wangedrag.

“Die Jumbo is mijn buurtsupermarkt”, zegt Schlikker. “Glennis zie ik niet zo vaak, maar haar zoon wel. Die herken ik aan zijn grote bek. Het is een pittige jongen en dan druk ik me heel diplomatiek uit. Ik heb het wel eens met hem aan de stok gehad. Het is een jochie van 15, toen ik het met hem aan de stok had was hij 13. Hij liep te schelden, was vervelend en zorgde voor gedoe.”

Diezelfde jongen bedreigde een paar weken geleden nog een kijker van RoddelPraat, die kritiek had op zijn moeder. “Broer, kom naar m’n f•cking buurt broer," klinkt het in een voice-bericht. "Kaolo pisbroer. Kom het in m’n f•cking gezicht zeggen man. Schiet dan, schiet dan, kaolosukkel. Morgen één uur, als je er niet bent, ben je de l•l. Hij is de l•l broer.”