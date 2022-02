Netflix-hit Inventing Anna: een oppervlakkige oplichter waar je geen genoeg van krijgt

Inventing Anna is dé grote Netflixhit van dit moment. En niet voor niets: het fijne acteerwerk van Ozark-actrice Julia Garner maakt oplichtster Anna Delvey even afstotelijk als onweerstaanbaar. De moderne productie van Shonda Rhimes (Bridgerton) doet de rest.

Anna Delvey brengt 'fake it till you make it' naar een geheel nieuw niveau. Het uitgavenpatroon van de New Yorkse socialite, die beweert een Duitse erfgename te zijn, is extraordinaire. Ze bezoekt enkel de beste vijfsterrenhotels en toprestaurants. Haar kleding kost een fortuin. Hoe ze daarvoor betaalt? Niet. Haar geld zit zogezegd vast in een trustfund en de creditcardbetalingen vanaf haar Duitse bankrekeningen laten het altijd afweten. Maar ze zijn onderweg, aldus Anna, die eigenlijk Sorokin heet, Russisch is en van eenvoudige komaf. Zo weet ze met haar ondefinieerbare charme en overtuigingskracht vele tonnen af te troggelen van vrienden en kennissen. Het scheelt zelfs maar een haar of het lukt haar om tientallen miljoenen te lenen van een paar grote Amerikaanse banken om haar droom waar te maken van een exclusieve kunstclub in New York. Tot een vriendin haar erbij lapt...

Journaliste Vivian Kent (gespeeld door Anna Chlumsky van Veep) heeft zelf een gedeukte reputatie en wil met het verhaal van Anna haar carrière nieuw leven inblazen. Op haast ontroerende wijze weet ze samen met enkele andere uitgerangeerde journalisten een dijk van een stuk neer te zetten dat de hele wereld overgaat. Maar ze blijft met vragen achter: is Anna niet per ongeluk toch een Duitse erfgenaam? Is ze echt zo'n kwade genius of is er ook een andere, zachtere kant? En vooral: waarom pikte ze tonnen van vrienden en andere welwillenden die het beste met haar voor hadden?

Peentjes zweten

De in totaal zo'n tien uur durende serie verveelt geen moment. Sterker nog, de afleveringen zijn net zo onweerstaanbaar als Anna was voor haar geldschieters. Enerzijds vanwege het zeldzame lef en onaangename karakter van Anna, waardoor je als kijker kwaad wordt én peentjes zweet, terwijl de oplichtster doodgemoedereerd opnieuw een niet-werkende creditcard op tafel legt. En vervolgens begint te schelden op de ober, omdat die maar een beter apparaat moet regelen. Anderzijds is het binge-materiaal volgens het boekje, inclusief een sterrencast en dito productie.

Het verhaal is waargebeurd. Sorokin is opgepakt en veroordeeld voor haar oplichterspraktijken. Ze zat vier jaar vast, maar is inmiddels weer vrij. Anna maakt onder meer via deze Netflix-serie haar verhaal te gelde, waardoor ze - gezien haar Instagram-account - vrolijk verder kan met haar weelderige leven.

Klein minpuntje: de echte beweegredenen, een diepere laag in Anna Sorokin, worden niet blootgelegd. Maar misschien zijn die er ook wel niet.