Voor het eerst Victoria’s Secret-model met syndroom van Down

Het is een unicum: voor het eerst heeft lingeriemerk Victoria's Secret een model met het syndroom van Down. Voor Sofía Jirau uit Costa Rica is het een droom die uitkomt.

Op Instagram schrijft het 25-jarige topmodel: “Ik kan eindelijk mijn grote geheim verklappen: ik ben het eerste Victoria’s Secret-model met het syndroom van Down. Ooit droomde ik ervan, ik werkte ervoor en nu komt de droom uit.”

Al langer wordt er in de modewereld afgerekend met het oude schoonheidsideaal. Niet langer schitteren er alleen maar blonde broodmagere modellen de covers, er staan ook steeds vaker vollere vrouwen, non-binaire mensen of mensen met een huidaandoening model voor de bekende modemerken.

Jirau is ook niet het eerste model met het syndroom van Down. Twee jaar geleden stond de 18-jarige Ellie Goldstein al op de cover van Vogue als Gucci-model.

Sofía Jirau werkt al sinds 2019 als model en stond op de cover van de Mexicaanse Vogue. Ze heeft ook een eigen lijn met kleding en accessoires, en voert campagne voor meer bewustwording over het downsyndroom. “Er zijn geen grenzen. Iedereen kan zijn droom verwezenlijken”, zei Jirau al in People Magazine.