John de Mol verbrak vorig jaar al banden met Lil Kleine

Afgelopen weken stopten de meeste bedrijven hun samenwerking met Lil Kleine, omdat hij zijn vriendin zou hebben mishandeld. John de Mol verbrak de banden met de rapper al veel eerder.

In 2019 begon Lil Kleine samen met John de Mols Talpa een jongerenplatform. Lil Kleine noemde het destijds 'een grote stap' en ook John de Mol juichte: "Het is fantastisch om met Jorik samen te werken en keer op keer te ervaren wat een inspirator hij voor jongeren is."

In de herfst van dat jaar verschijnt er een korte docuserie van de rapper op het platform. In 2020 zijn er nog twee afleveringen maar daarin is Lil Kleine al niet eens meer te zien. Er worden nog zes andere formats uitgezonden in 2020, maar daarna wordt het stil.

Eind 2019 raakte Lil Kleine betrokken bij een vechtpartij in een Amsterdamse nachtclub. In mei 2021 zou hij zijn vriendin Jamie Vaes hebben mishandeld op Ibiza. Toch zouden dat niet de redenen zijn waarom de samenwerking werd gestopt, zegt toenmalig creatief directeur Ruud de Langen, die bij Talpa eindverantwoordelijk was voor het project, tegen RTL Nieuws.

"Destijds waren die geluiden ons ook helemaal niet bekend. Het besluit was puur het gevolg van het losbarsten van de coronacrisis. Plotseling werden wij geconfronteerd met het wegvallen van advertentie-inkomsten, dat zou leiden tot een mogelijk miljoenenverlies voor Talpa."

Het platform had na een half jaar nog maar 42.000 abonnees. "Daarom werd dat een van de projecten die werd gestopt. Ook initiatieven rond een nieuwsplatform en gaming werden gestaakt."