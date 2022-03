Netflix wil comedyserie Zelenski binnenhalen

De Oekraïense comedyserie Servant of the People, waarin de huidige Oekraïense president Volodimir Zelenski de hoofdrol speelt, komt binnenkort mogelijk naar Netflix. Forbes meldt op basis van bronnen dat er momenteel onderhandelingen gaande zijn met de streamingdienst. Zelenski was voor zijn politieke carrière actief als acteur en comedian. Servant of the People, dat in 2016 uitkwam, is een satirische en fictieve serie waarin een gewone man (Zelenski) uitgroeit tot een heldhaftige en aanbeden leider. Er zijn in totaal drie seizoenen van gemaakt. Eerder deze week werd al duidelijk dat diverse internationale tv-netwerken de serie hebben aangekocht. Servant of the People was eerder al beschikbaar op Netflix in de Verenigde Staten maar de show trok toen volgens Forbes niet veel aandacht en de uitzendlicentie is inmiddels verlopen. Zelenski staat sinds de Russische inval in Oekraïne volop in de aandacht. Hij is sinds 2019 president van zijn land.